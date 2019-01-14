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即市新聞

14/01/2019 15:54

【數據解讀】交行：今年出口增速放緩大概率，外貿面臨三大挑戰

　　《經濟通通訊社１４日專訊》交通銀行金融研究中心發表報告指出，三方面因素導致內地去
年１２月出口同比下降：一是全球經濟增速放緩導致外需強勁勢頭減弱。二是受到２０１７年同
期高基數影響。三是貿易摩擦帶來的滯後影響開始集中顯現。
　　去年１２月進口同比跌７﹒６％，創２０１７年以來最低增速，影響因素有三方面：一是大
宗商品進口價格繼續下跌。二是經濟下行壓力加大。三是２０１７年同期金額高基數。
　　報告指，當前貿易摩擦暫時「休戰」，一定程度上降低了企業的悲觀預期，但尚未從根本上
提振企業出口信心，預計農歷年初出口繼續放緩的概率較大，出口同比或繼續負增長。預
計中美談判會在２０１９年一季度取得實質性突破，基於此，企業信心在二季度將逐步回升，出
口增速也將有所恢復。隨著逆周期調節、擴大開放、降低進口關稅等政策不斷釋放紅利，外貿結
構進一步優化，預計２０１９年進出口規模將保持平穩。當然，在２０１８年高基數影響下，隨
著應激式進出口增長風頭過去，２０１９年外貿增速尤其是出口增速放緩的概率較大。
　　報告認為，２０１９年外貿面臨三大挑戰：一是全球經濟下行壓力進一步加大或導致貿易增
速放緩。二是主要經濟體貨幣政策取向不一增加了外貿環境的不確定性。三是ＷＴＯ改革方向尚
不明確、多邊貿易規則或受到衝擊，外貿將面臨長期挑戰。當前，多邊貿易體系改革愈發成為共
識，但在如何改革方面存在諸多分歧，尤其在是否遵循現有基本原則和核心價值觀上，發達國家
與發展中國家的觀點明顯不一致。貿易體系改革結果將顯著影響中國外貿長期走勢。（ｃｔ）

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