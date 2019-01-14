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即市新聞

14/01/2019 08:29

《中國監管》新細則嚴防「忽悠式回購」，任意９０日減持最多１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬深交易所上周五（１１日）晚正式發布《上市公司回購股份
實施細則》，進一步壓縮「忽悠式回購」的空間。針對通過二級市場出售已回購股份，細則將減
持前持有期由６個月延長至１２個月，並新增「任意９０日減持不得超過１％」等條件。
　　此外，「護盤式回購」擬用於未來集中競價出售的，公司必須在披露回購方案時就予以明確
，否則此後不得再變更用於出售。

＊回購、持有和出售自身股份不影響當期利潤＊

　　針對上市公司有可能利用「護盤式回購」減持操縱股價、調節利潤，深交所表示，根據會計
准則，公司回購的股份在注銷或轉讓前，作為庫存股管理，按照回購股份的全部支出計入庫存股
成本。公司轉讓庫存股時，實際收到的金額高於庫存股成本的，其差額計入資本公積；實際收到
的金額低於庫存股成本的，其差額應依次沖減資本公積、盈餘公積、未分配利潤。因此，上市公
司回購、持有和出售自身股份，均不會對當期利潤產生影響，公司無法通過回購和出售自身股份
調節利潤。
　　針對邊減持邊回購的「矛盾式回購」和「忽悠式回購」，上交所表示，一是將護盤式回購的
特定主體限制減持的時點前移至公司首次披露回購事項時；二是進一步強化包括持股５％以上的
大股東在回購期間的減持披露義務，要求公司在首次披露回購股份事項時，一並披露向董監高、
控股股東、實控人、提議人、持股５％以上股東問詢是否存在減持計劃的具體情況，並根據回復
充分提示減持風險。（ｊｙ）

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