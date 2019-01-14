《經濟通通訊社１４日專訊》高盛駐紐約策略師Ｚａｃｈ Ｐａｎｄｌ等發表研究報告稱，
隨著跡象顯示中美貿易談判取得進展，上調未來３個月、６個月、１２個月在岸人幣兌美元預期
分別為６﹒８、６﹒８和６﹒７，此前預期分別為６﹒９５、７﹒１和６﹒９。
報告指，雖然談判仍有可能一波三折，且達成取消當前關稅、消除貿易不確定性的協議仍有
些高不可及，但在美股下跌之際，關稅戰再度升級的風險或已降低，因此，最可能的結果是貿易
戰繼續暫停。
此外，美元疲軟以及中國經濟活動可能回升都是上調人民幣預期的因素。（ｊｙ）
14/01/2019 09:05
【聚焦人幣】高盛上調１２個月人幣預期至６﹒７，因貿易戰料緩和
《經濟通通訊社１４日專訊》高盛駐紐約策略師Ｚａｃｈ Ｐａｎｄｌ等發表研究報告稱，
隨著跡象顯示中美貿易談判取得進展，上調未來３個月、６個月、１２個月在岸人幣兌美元預期
分別為６﹒８、６﹒８和６﹒７，此前預期分別為６﹒９５、７﹒１和６﹒９。
報告指，雖然談判仍有可能一波三折，且達成取消當前關稅、消除貿易不確定性的協議仍有
些高不可及，但在美股下跌之際，關稅戰再度升級的風險或已降低，因此，最可能的結果是貿易
戰繼續暫停。
此外，美元疲軟以及中國經濟活動可能回升都是上調人民幣預期的因素。（ｊｙ）
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