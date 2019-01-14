《經濟通通訊社１４日專訊》中國海關數據顯示，中國１２月大豆進口同比大減４０％，至
５７２萬噸。去年大豆進口量減少７﹒９％至８８０３萬噸。美國為中國進口大豆的第二大來源
。
在美中貿易戰開打之際，受中國對美國大豆加徵關稅影響，中國２０１８全年的大豆進口為
２０１１年以來首次下滑。（ｂｉ）
14/01/2019 13:45
【貿易開戰】中國１２月大豆進口大減４０％，受加徵關稅影響
《經濟通通訊社１４日專訊》中國海關數據顯示，中國１２月大豆進口同比大減４０％，至
５７２萬噸。去年大豆進口量減少７﹒９％至８８０３萬噸。美國為中國進口大豆的第二大來源
。
在美中貿易戰開打之際，受中國對美國大豆加徵關稅影響，中國２０１８全年的大豆進口為
２０１１年以來首次下滑。（ｂｉ）
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