【聚焦人幣】人幣午後急回吐，在岸倒跌近２４０點

《經濟通通訊社１４日專訊》在岸、離岸人民幣今早雙雙升穿６﹒７４關後，受內地上月進

出口數據遜預期拖累，午後轉跌，雙雙重回６﹒７７水平。

在岸人民幣（ＣＮＹ）低開後急劇上揚，開盤後十多分鐘，升破６﹒７４關，高見

６﹒７３４０，高位創２０１８年７月１９以來新高。惟觸及日內高後，升勢回順，並繼而轉跌

，午後低見６﹒７７１９，較上個交易日跌２３７點。現在６﹒７６後方徘徊。

而離岸人民幣亦現回吐，午後低見６﹒７７６１，下跌逾１４０點子。（ａｃ）

