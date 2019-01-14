  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2019 14:54

【聚焦人幣】人幣午後急回吐，在岸倒跌近２４０點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在岸、離岸人民幣今早雙雙升穿６﹒７４關後，受內地上月進
出口數據遜預期拖累，午後轉跌，雙雙重回６﹒７７水平。
　　在岸人民幣（ＣＮＹ）低開後急劇上揚，開盤後十多分鐘，升破６﹒７４關，高見
６﹒７３４０，高位創２０１８年７月１９以來新高。惟觸及日內高後，升勢回順，並繼而轉跌
，午後低見６﹒７７１９，較上個交易日跌２３７點。現在６﹒７６後方徘徊。
　　而離岸人民幣亦現回吐，午後低見６﹒７７６１，下跌逾１４０點子。（ａｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金