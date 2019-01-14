《經濟通通訊社１４日專訊》在岸、離岸人民幣今早雙雙升穿６﹒７４關後，受內地上月進
出口數據遜預期拖累，午後轉跌，雙雙重回６﹒７７水平。
在岸人民幣（ＣＮＹ）低開後急劇上揚，開盤後十多分鐘，升破６﹒７４關，高見
６﹒７３４０，高位創２０１８年７月１９以來新高。惟觸及日內高後，升勢回順，並繼而轉跌
，午後低見６﹒７７１９，較上個交易日跌２３７點。現在６﹒７６後方徘徊。
而離岸人民幣亦現回吐，午後低見６﹒７７６１，下跌逾１４０點子。（ａｃ）
14/01/2019 14:54
【聚焦人幣】人幣午後急回吐，在岸倒跌近２４０點
《經濟通通訊社１４日專訊》在岸、離岸人民幣今早雙雙升穿６﹒７４關後，受內地上月進
出口數據遜預期拖累，午後轉跌，雙雙重回６﹒７７水平。
在岸人民幣（ＣＮＹ）低開後急劇上揚，開盤後十多分鐘，升破６﹒７４關，高見
６﹒７３４０，高位創２０１８年７月１９以來新高。惟觸及日內高後，升勢回順，並繼而轉跌
，午後低見６﹒７７１９，較上個交易日跌２３７點。現在６﹒７６後方徘徊。
而離岸人民幣亦現回吐，午後低見６﹒７７６１，下跌逾１４０點子。（ａｃ）
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰