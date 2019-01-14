【貿易開戰】海關：去年中美順差擴大１４﹒７％是經濟互補性體現

《經濟通通訊社１４日專訊》中國海關總署新聞發言人李魁文表示，以人民幣計，２０１８

年中國對美出口３﹒１６萬億元，增長８﹒６％；自美進口１﹒０２萬億元，下降２﹒３％；貿

易順差２﹒１４萬億元，擴大１４﹒７％，中美貿易順差有所擴大，是中美處在不同的發展階段

，是雙邊經濟互補性的一種體現。

以美元計價，２０１８年，中國對美國出口增長１１﹒３％，進口增長０﹒７％，貿易順差

３２３３﹒２億美元，同比增長１７﹒２％。據路透測算，貿易順差為２００６年以來的１２年

最高。（ｃｔ）

