《經濟通通訊社１４日專訊》海通證券宏觀團隊發表報告指出，中國２０１８年１２月進出
口雙雙負增長，且進口下滑幅度更大，貿易順差回升到５７０﹒６億美元。隨著前期搶出口效應
開始減弱以及外需整體放緩，順差面臨收縮的壓力，但內需走弱也拖累進口，而美國加息尾聲美
元上行空間有限，疊加近期貿易談判預期緩和，人民幣匯率有望走穩，從弱勢貶值轉向雙向波動
。（ｃｔ）
14/01/2019 13:55
【數據解讀】海通：搶出口效應開始減弱，順差面臨收縮壓力
《經濟通通訊社１４日專訊》海通證券宏觀團隊發表報告指出，中國２０１８年１２月進出
口雙雙負增長，且進口下滑幅度更大，貿易順差回升到５７０﹒６億美元。隨著前期搶出口效應
開始減弱以及外需整體放緩，順差面臨收縮的壓力，但內需走弱也拖累進口，而美國加息尾聲美
元上行空間有限，疊加近期貿易談判預期緩和，人民幣匯率有望走穩，從弱勢貶值轉向雙向波動
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