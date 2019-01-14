《經濟通通訊社１４日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期及２００億元２８天期逆回購操作。公開市場今日有８００億元１４天期逆回購到期，即今
日淨投放２００億元。
本周共有１１００億元逆回購到期，均為１４天期。另外，明日（１５日）將有３９００億
元ＭＬＦ到期。
人行將於１月１５日和２５日分別下調存款準備金率０﹒５個百分點，同時不再續作一季度
到期的１﹒２萬億元ＭＬＦ。（ｂｉ）
14/01/2019 09:18
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放２００億
《經濟通通訊社１４日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期及２００億元２８天期逆回購操作。公開市場今日有８００億元１４天期逆回購到期，即今
日淨投放２００億元。
本周共有１１００億元逆回購到期，均為１４天期。另外，明日（１５日）將有３９００億
元ＭＬＦ到期。
人行將於１月１５日和２５日分別下調存款準備金率０﹒５個百分點，同時不再續作一季度
到期的１﹒２萬億元ＭＬＦ。（ｂｉ）
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