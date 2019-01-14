【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放２００億

《經濟通通訊社１４日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７

天期及２００億元２８天期逆回購操作。公開市場今日有８００億元１４天期逆回購到期，即今

日淨投放２００億元。

本周共有１１００億元逆回購到期，均為１４天期。另外，明日（１５日）將有３９００億

元ＭＬＦ到期。

人行將於１月１５日和２５日分別下調存款準備金率０﹒５個百分點，同時不再續作一季度

到期的１﹒２萬億元ＭＬＦ。（ｂｉ）

