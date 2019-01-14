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14/01/2019 09:53

【人行放水】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放２００億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、人行逆回購到期、政府債券發行
繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。今日進行８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，以及２００億元２８天期逆回購，中標利率持平，分別為２﹒５５％和２﹒８５％。
　　公開市場今日有８００億元１４天期逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
　　本周共有１１００億元逆回購到期，均為１４天期。另外，明日（１５日）將有３９００億
元ＭＬＦ到期。（ａｃ）

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