【人行放水】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放２００億

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、人行逆回購到期、政府債券發行

繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。今日進行８００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，以及２００億元２８天期逆回購，中標利率持平，分別為２﹒５５％和２﹒８５％。

公開市場今日有８００億元１４天期逆回購到期，即今日淨投放２００億元。

本周共有１１００億元逆回購到期，均為１４天期。另外，明日（１５日）將有３９００億

元ＭＬＦ到期。（ａｃ）

