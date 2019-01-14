【華為風波】華為加拿大高級副總裁上周五宣布離職，沒說明原因

《經濟通通訊社１４日專訊》華為加拿大高級副總裁Ｓｃｏｔｔ Ｂｒａｄｌｅｙ上周五（

１１日）在其領英網站上貼文，指他將離職，但沒有說明理由。Ｂｒａｄｌｅｙ在華為任職逾七

年，是華為在加拿大的重要對外發言人，但他在公司處於水深火熱期間「跳船」，事件備受外界

關注。（ｅｙ）

