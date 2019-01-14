《經濟通通訊社１４日專訊》華為加拿大高級副總裁Ｓｃｏｔｔ Ｂｒａｄｌｅｙ上周五（
１１日）在其領英網站上貼文，指他將離職，但沒有說明理由。Ｂｒａｄｌｅｙ在華為任職逾七
年，是華為在加拿大的重要對外發言人，但他在公司處於水深火熱期間「跳船」，事件備受外界
關注。（ｅｙ）
14/01/2019 10:16
【華為風波】華為加拿大高級副總裁上周五宣布離職，沒說明原因
《經濟通通訊社１４日專訊》華為加拿大高級副總裁Ｓｃｏｔｔ Ｂｒａｄｌｅｙ上周五（
１１日）在其領英網站上貼文，指他將離職，但沒有說明理由。Ｂｒａｄｌｅｙ在華為任職逾七
年，是華為在加拿大的重要對外發言人，但他在公司處於水深火熱期間「跳船」，事件備受外界
關注。（ｅｙ）
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