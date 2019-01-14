【豬瘟來襲】甘肅省首現疫情，另江蘇泗陽兩豬場逾千生豬發病死亡

《經濟通通訊社１４日專訊》內地非洲豬瘟疫情持續擴散，最新殺入甘肅省。農業農村部公

布，甘肅省慶陽市慶城縣驛馬鎮一個豬場發生非洲豬瘟疫情，１０９隻生豬當中有４４隻發病、

９隻死亡。據統計，目前疫情已擴散至全國２４省市。

另外，農業農村部昨日公布，江蘇省泗陽縣一家公司轄下兩個養殖場爆發非洲豬瘟疫情，兩

豬場共養殖６﹒９萬頭生豬，共有２４５２頭發病、１３６９頭死亡，該６﹒９萬頭豬隻也已被

全面撲殺。（ｅｙ）

