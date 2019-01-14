《經濟通通訊社１４日專訊》內地非洲豬瘟疫情持續擴散，最新殺入甘肅省。農業農村部公
布，甘肅省慶陽市慶城縣驛馬鎮一個豬場發生非洲豬瘟疫情，１０９隻生豬當中有４４隻發病、
９隻死亡。據統計，目前疫情已擴散至全國２４省市。
另外，農業農村部昨日公布，江蘇省泗陽縣一家公司轄下兩個養殖場爆發非洲豬瘟疫情，兩
豬場共養殖６﹒９萬頭生豬，共有２４５２頭發病、１３６９頭死亡，該６﹒９萬頭豬隻也已被
全面撲殺。（ｅｙ）
14/01/2019 10:24
【豬瘟來襲】甘肅省首現疫情，另江蘇泗陽兩豬場逾千生豬發病死亡
《經濟通通訊社１４日專訊》內地非洲豬瘟疫情持續擴散，最新殺入甘肅省。農業農村部公
布，甘肅省慶陽市慶城縣驛馬鎮一個豬場發生非洲豬瘟疫情，１０９隻生豬當中有４４隻發病、
９隻死亡。據統計，目前疫情已擴散至全國２４省市。
另外，農業農村部昨日公布，江蘇省泗陽縣一家公司轄下兩個養殖場爆發非洲豬瘟疫情，兩
豬場共養殖６﹒９萬頭生豬，共有２４５２頭發病、１３６９頭死亡，該６﹒９萬頭豬隻也已被
全面撲殺。（ｅｙ）
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
|專訪11/01/2019
Dr.Ng：樓價回到97才是正常 貿易磋商只屬戲碼
|FOCUS11/01/2019
【FOCUS】人幣狂升收復6.77關 「秘密協議」疑雲再起
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰