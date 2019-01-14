《經濟通通訊社１４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在互動平台上
表示，公司堅持技術創新、產品競爭力提升、高效交付和深度合作的策略，聚焦運營商市場，保
持在客戶基礎、市場開拓和交付能力等領域的核心競爭力。公司持續對５Ｇ投入，正在與相關運
營商進行５Ｇ合作和測試。（ｅｙ）
14/01/2019 13:55
【５Ｇ加速】中興通訊：正在與相關運營商進行５Ｇ合作及測試
《經濟通通訊社１４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在互動平台上
表示，公司堅持技術創新、產品競爭力提升、高效交付和深度合作的策略，聚焦運營商市場，保
持在客戶基礎、市場開拓和交付能力等領域的核心競爭力。公司持續對５Ｇ投入，正在與相關運
營商進行５Ｇ合作和測試。（ｅｙ）
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