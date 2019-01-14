《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以人民幣計，中國去年１２月出口同比增長
０﹒２％，進口同比跌３﹒１％。
中國去年１２月貿易順差擴大至３９４９﹒９億人民幣，１１月順差為３０６０﹒４億人民
幣。（ｂｉ）
14/01/2019 11:00
【聚焦數據】中國１２月以人幣計出口升０﹒２％，進口跌３﹒１％
《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以人民幣計，中國去年１２月出口同比增長
０﹒２％，進口同比跌３﹒１％。
中國去年１２月貿易順差擴大至３９４９﹒９億人民幣，１１月順差為３０６０﹒４億人民
幣。（ｂｉ）
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰