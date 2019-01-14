《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以美元計，中國去年１２月出口同比跌
４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創２０１６年１２月以來最大降幅；進口同比下跌
７﹒６％，亦遠差過市場預期的５％增長，創２０１６年７月以來最大降幅。
中國１２月貿易順差擴大至５７０﹒６億美元，高於市場預期的５０７﹒３億美元，並為
２０１５年１２月以來新高，１１月為４４７﹒４億美元。
１２月中國對美國貿易順差收窄至２９８﹒７億美元，１１月順差為３５５﹒４億美元。
（ｂｉ）
14/01/2019 11:01
【聚焦數據】上月美元計出口跌４﹒４％遠遜預期，進口跌７﹒６％
《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以美元計，中國去年１２月出口同比跌
４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創２０１６年１２月以來最大降幅；進口同比下跌
７﹒６％，亦遠差過市場預期的５％增長，創２０１６年７月以來最大降幅。
中國１２月貿易順差擴大至５７０﹒６億美元，高於市場預期的５０７﹒３億美元，並為
２０１５年１２月以來新高，１１月為４４７﹒４億美元。
１２月中國對美國貿易順差收窄至２９８﹒７億美元，１１月順差為３５５﹒４億美元。
（ｂｉ）
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