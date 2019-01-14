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即市新聞

14/01/2019 13:55

【數據解讀】華泰證券：料今年出口增速續回落，貿易順差延續收窄

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地去年１２月進出口數據雙雙負增長，以美元計出口同比跌
４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創兩年最大降幅；進口同比下跌７﹒６％，亦遠差過市
場預期的５％增長，創２０１６年７月以來最大降幅。
　　華泰證券宏觀團隊李超表示，由於前期搶出口，中美貿易戰的影響並未使出口數據有實質性
回落，１２月對出口的負面影響逐漸體現出來，預計今年出口增速相比２０１８年全年進一步回
落，同時隨著中國國內穩增長的措施陸續出台，進口增速回落會慢於出口增速，貿易順差延續收
窄。
　　李超指，去年四季度中國外貿進出口規模相比三季度提升５％，基數因素的影響抬高，近期
中美兩國高層進行了進一步談判磋商，預計能給中美貿易緊張關係帶來緩解，隨著全球經濟增速
可能有所下行，中美貿易摩擦的滯後影響，對未來出口增速仍然不樂觀。
　　１２月進口相比出口數據降低的幅度更大，主要是源於中國當前國內總需求的乏力，預計
２０１８年四季度ＧＤＰ增速為６﹒５％，延續下行態勢。
　　在中美貿易關係比較緊張的情形下，對美貿易順差的擴大，給貿易摩擦能否改善帶來了不確
定性。從另一個角度看，目前中國外貿出現了「衰退式順差」的現象，但隨著中美貿易談判逐漸
達成共識，預計中國會加大對美進口，從而減少對美貿易順差，促進貿易平衡。（ｂｉ）

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