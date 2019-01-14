【數據解讀】招商證券：進口降幅顯著受低基數影響，料今年增５％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國１２月進出口雙雙負增長，遠遜預期。按美元計，出口同

比下跌４﹒４％，創２０１６年１２月以來最大降幅，進口同比下跌７﹒６％，降幅為２０１６

年７月以來最大。

招商證券宏觀團隊表示，內地１２月進口同比增速出現了大幅度回落，連續第二個月低於出

口，考慮到去年存在低基數，進口降幅更為顯著。除了受到與出口相同的因素影響外，由於進口

結構的原因，商品價格的回落會對進口回落產生更大的作用，油價的大幅下滑作用較為明顯，此

外，國內鋼鐵等商品價格的下滑邊際上有助於減少相關產品的進口、增加部分出口。

展望２０１９年，預計中國出口增速為４％，前低後高，進口增速為５％，供給約束邊際放

鬆、需求溢出邊際或將有所減少，貿易順差將有所回升。

招商證券指，三季度貿易量增長強勁與全球ＧＤＰ增速整體出現下滑存在分歧，顯示在沒有

強勁的全球增長支持下，貿易戰因素使得貿易在前一階段透支了一部分需求，而亞洲國家的工業

生產和中日韓和中國香港的出口增速均較高，顯示多個國家面對未來貿易的不確定性共振式地加

快進出口節奏，判斷這股力量會有所減弱，而出口訂單持續不佳的負面影響開始有所顯現。

現在看，中美在１２月達成９０天談判協議、使貿易戰緩和可能加速了透支效應在１２月的

顯現（原本預計１月），而此前關稅本身的負面影響也被凸顯出來，本月的出口增速中應包含了

出口數量的同比負增長，此外，美元同比較強、商品價格更快下行，１２月價格因素進一步下行

也造成了一些拖累。（ｂｉ）

