【ＦＯＣＵＳ】停擺衝擊大＋紐時再狙擊，侵侵指望中國搭救？

【ＦＯＣＵＳ】進入第２３天的美國聯邦政府局部停擺，周日（１３日）正式刷新歷屆總統

任內最長停擺紀錄，民主黨絲毫未有讓步跡象，加上《紐約時報》周末繼續就「通俄門」狙擊

－－侵侵的流年不利似正愈來愈黑。

Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｓｈｕｔｄｏｗｎ不單衝擊８０萬聯邦政府僱員，更可能損害零售

商乃至拖累Ａｉｒｂｎｂ、Ｕｂｅｒ等計劃今年上市的初創企業。除了富國銀行測算零售業每周

損失至少達２０億美元，標普更警告，倘若關門持續多兩個星期，經濟損失將逾６０億美元，相

當於貴過侵侵要求的邊境牆５７億美元撥款。預料月底赴美繼續貿易談判的鶴叔，會否因此增添

ｂａｒｇａｉｎ ｐｏｗｅｒ？拭目以待。



＊２３天刷新記錄，經濟代價或貴過建牆＊



截至周日，侵侵一手主導的今次政府停擺進入第２３天，超過前總統克林頓１９９５－９６

年時的２１天。借ｓｈｕｔｄｏｗｎ施壓民主黨通過建牆撥款至今未見顯效，但對美國經濟的損

害卻日日上升。

標普測算，截至上周五（１１日），美國經濟已因政府局部停擺損失３６億美元；倘若情況

再持續多兩周，經濟損失將逾６０億美元，貴過侵侵要求的邊境牆５７億美元撥款。由於８０萬

聯邦政府僱員在周五的原定發薪日無法如預期領取薪水，沃爾瑪等零售商、餐飲連鎖店

Ｃｈｕｙ’ｓ等正開始感受消費者支出減少的影響。

較早前，摩通已因應政府局部停擺下調美國本季經濟增長預期０﹒２５個百分點至２％。美

銀美林亦將美國上季增長預測下調０﹒１個百分點至２﹒８％，並表示如停擺繼續，或不得不削

減本季２﹒２％的預期。

位於局部停擺之列的美國證券交易委員會（ＳＥＣ），可能誤傷一眾原本指望通過ＩＰＯ獲

取資金的小型初創企業。投資界人士就警告，ＩＰＯ延遲肯定會產生連鎖效應，無法按時完成上

市獲得「救命錢」的小型初創企業可能須削減業務。



＊再受「通俄門」狙擊，侵侵籌謀撐到２月底＊



儘管侵侵正承受愈來愈大的民意壓力，華盛頓郵報、美國廣播公司的聯合民調顯示，５３％

的受訪者指責特朗普及共和黨，ＣＮＮ民調的指責比率更達５５％，但調查也顯示，侵侵的建牆

立場正愈來愈受到共和黨及共和黨支持者的歡迎。南卡羅來納州的共和黨參議員Ｌｉｎｄｓｅｙ

Ｇｒａｈａｍ就發推催促，「總統先生，現在就宣布國家緊急狀態，現在就建牆。」

停擺僵局以「宣布進入國家緊急狀態」、「特朗普讓步」、「民主黨讓步」、「雙方妥協」

何種可能結束尚未可知，但隨著《紐約時報》周末再就「通俄門」狙擊總統，指早在２０１７年

特朗普將聯邦調查局前局長科米解職後，ＦＢＩ高層即質疑特朗普是為俄羅斯工作，並開展秘密

調查，侵侵勢更展示對民主黨步步進逼的強硬姿態。消息就指，白宮預算團隊正在制定一項應急

計劃，為政府停擺延續到２月底做準備。



＊中美大刁是救命草？＊



隨著美股本周進入藍籌業績期，加上英國國會預計周二（１５日）表決脫歐協議，倘若投資

市場因政府停擺、業績驚嚇、脫歐失控等再掀新震盪，中美ｂｉｇ ｄｅａｌ會否成侵侵唯一可

以即時抓住的救命稻草？侵侵稍早「中國實際上比反對黨更容易對付（Ｃｈｉｎａ

ａｃｔｕａｌｌｙｉｓ ｍｕｃｈ ｅａｓｉｅｒ ｔｏ ｄｅａｌ ｗｉｔｈ ｔｈａｎ

ｔｈｅ ｏｐｐｏｓｉｔｉｏｎ ｐａｒｔｙ）」已透露玄機。

值得關注的是，中美關稅戰去年開打，但海關總署最新數據顯示，去年中國對美貿易順差大

增１７％至逾３３３１億美元，錄１２年以來最高。（經濟通通訊社 俞瑾）

