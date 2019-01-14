【聚焦數據】商務部：上月美元計ＦＤＩ增２３％，全年創歷史新高

《經濟通通訊社１４日專訊》中國商務部公布，２０１８年實際使用外資（ＦＤＩ）

８８５６﹒１億元（人民幣．下同），同比增長０﹒９％（折１３４９﹒７億美元，同比增長

３％），創歷史新高。全國新設立外商投資企業６０５３３家，同比增長６９﹒８％。

１２月當月，實際使用外資金額９２３﹒４億元，同比增長２４﹒９％（折１３７﹒１億美

元，同比增長２３﹒２％），全國新設立外商投資企業５８３０家，同比增長２０﹒５％。



＊製造業實現快速增長，外商對華投資信心不減＊



製造業實現快速增長，去年製造業實際使用外資同比增長２０﹒１％，佔比為３０﹒６％，

較上年提高４﹒８個百分點。其中，高技術製造業同比增長３５﹒１％。另外，去年中部地區實

際使用外資同比增長１５﹒４％，西部地區同比增長１８﹒５％。

去年合同外資５０００萬美元以上大項目近１７００個，同比增長２３﹒３％，顯示外商對

華投資信心不減。併購方式實際使用外資同比增長２８﹒４％。

主要投資來源地實際投入增長態勢良好。去年主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本、英

國、德國、美國實際投入金額同比分別增長８﹒１％、２４﹒１％、１３﹒６％、１５０﹒１％

、７９﹒３％和７﹒７％。「一帶一路」沿線國家、歐盟二十八國、東盟實際投入金額同比分別

增長１３﹒２％、２２﹒６％和１３﹒８％。（ｂｉ）

