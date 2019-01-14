【港元利率】南商銀行推出定存優惠，１２個月港元定存有２﹒６％

《經濟通通訊社１４日專訊》南洋商業銀行表示，推出「新春月月發定期存款」，每月利息

可自動存入指定帳戶，憑新資金可享優惠年利率：

６個月：港元２﹒３０％、美元２﹒８８％；１２個月：港元２﹒６０％、美元３﹒０８％

；２４個月：港元２﹒７０％、美元３﹒１８％；

有關存款起存金額低至等值１０萬元港元。

全新「南商理財」客戶憑新資金可享９個月優惠年利率港元２﹒４８％、美元２﹒８８％，

起存金額為等值２０萬港元。（ｃｙ）

