《經濟通通訊社１４日專訊》南洋商業銀行表示，推出「新春月月發定期存款」，每月利息
可自動存入指定帳戶，憑新資金可享優惠年利率：
６個月：港元２﹒３０％、美元２﹒８８％；１２個月：港元２﹒６０％、美元３﹒０８％
；２４個月：港元２﹒７０％、美元３﹒１８％；
有關存款起存金額低至等值１０萬元港元。
全新「南商理財」客戶憑新資金可享９個月優惠年利率港元２﹒４８％、美元２﹒８８％，
起存金額為等值２０萬港元。（ｃｙ）
14/01/2019 18:40
【港元利率】南商銀行推出定存優惠，１２個月港元定存有２﹒６％
《經濟通通訊社１４日專訊》南洋商業銀行表示，推出「新春月月發定期存款」，每月利息
可自動存入指定帳戶，憑新資金可享優惠年利率：
６個月：港元２﹒３０％、美元２﹒８８％；１２個月：港元２﹒６０％、美元３﹒０８％
；２４個月：港元２﹒７０％、美元３﹒１８％；
有關存款起存金額低至等值１０萬元港元。
全新「南商理財」客戶憑新資金可享９個月優惠年利率港元２﹒４８％、美元２﹒８８％，
起存金額為等值２０萬港元。（ｃｙ）
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