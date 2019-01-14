《經濟通通訊社１４日專訊》太和（００７１８）宣布，預期去年由盈利轉重大虧損，上年
度錄純利３﹒１２億元。主因商品貿易活動大幅減少，導致該分部的收入大跌及引致虧損；其次
出售上市證券之重大公允值虧損；及出售若干不良資產之虧損；加上出售英國投資物業，導致租
金收入減少；及因於去年下半年提前償還部分當時尚未償還的應收貸款票據的本金，導致金融服
務業務分部錄得的收入減少。
另外，該公司在蒙古進行採礦活動之採礦權及英國投資物業而言，於２０１８年財政年度尚
不確定是否會確認任何減值虧損。（ｈｍ）
14/01/2019 07:55
【企業盈警】太和（７１８）料去年盈轉重大虧損因蝕售證券及資產
《經濟通通訊社１４日專訊》太和（００７１８）宣布，預期去年由盈利轉重大虧損，上年
度錄純利３﹒１２億元。主因商品貿易活動大幅減少，導致該分部的收入大跌及引致虧損；其次
出售上市證券之重大公允值虧損；及出售若干不良資產之虧損；加上出售英國投資物業，導致租
金收入減少；及因於去年下半年提前償還部分當時尚未償還的應收貸款票據的本金，導致金融服
務業務分部錄得的收入減少。
另外，該公司在蒙古進行採礦活動之採礦權及英國投資物業而言，於２０１８年財政年度尚
不確定是否會確認任何減值虧損。（ｈｍ）
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