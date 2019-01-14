《經濟通通訊社１４日專訊》十方（０１８３１）宣布，料去年錄虧損，上年度蝕約
５６４９萬元，主因面對線上新媒體競爭，報紙廣告業務受到負面影響，收益持續下降，及營運
管理所需的員工成本及租金開支；及公允值經損益表入帳的金融資產公允值虧損。
該公司將於３月底前公布業績。（ｈｍ）
14/01/2019 07:57
【企業盈警】十方（０１８３１）料去年續見紅，報紙廣告收益下降
《經濟通通訊社１４日專訊》十方（０１８３１）宣布，料去年錄虧損，上年度蝕約
５６４９萬元，主因面對線上新媒體競爭，報紙廣告業務受到負面影響，收益持續下降，及營運
管理所需的員工成本及租金開支；及公允值經損益表入帳的金融資產公允值虧損。
該公司將於３月底前公布業績。（ｈｍ）
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