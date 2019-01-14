【企業盈警】香港教育（１０８２）料中期盈轉虧，因錄公平值虧損

《經濟通通訊社１４日專訊》香港教育（０１０８２）宣布，預期截至去年１２月底止六個

月盈轉淨虧損，上年度賺５６０萬元。主要由於按公平值計入損益的金融資產公平值變動虧損約

１０３０萬元，上年度收益約３１２０萬；及無出售附屬公司的一次性收益所致。

另外，該公司仍在評估於康宏（０１０１９）及若干非上市可換股債券的投資公平值的可能

變動。該公司將於２月底公布業績。（ｈｍ）

