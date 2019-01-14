《經濟通通訊社１４日專訊》香港教育（０１０８２）宣布，預期截至去年１２月底止六個
月盈轉淨虧損，上年度賺５６０萬元。主要由於按公平值計入損益的金融資產公平值變動虧損約
１０３０萬元，上年度收益約３１２０萬；及無出售附屬公司的一次性收益所致。
另外，該公司仍在評估於康宏（０１０１９）及若干非上市可換股債券的投資公平值的可能
變動。該公司將於２月底公布業績。（ｈｍ）
14/01/2019 07:59
【企業盈警】香港教育（１０８２）料中期盈轉虧，因錄公平值虧損
《經濟通通訊社１４日專訊》香港教育（０１０８２）宣布，預期截至去年１２月底止六個
月盈轉淨虧損，上年度賺５６０萬元。主要由於按公平值計入損益的金融資產公平值變動虧損約
１０３０萬元，上年度收益約３１２０萬；及無出售附屬公司的一次性收益所致。
另外，該公司仍在評估於康宏（０１０１９）及若干非上市可換股債券的投資公平值的可能
變動。該公司將於２月底公布業績。（ｈｍ）
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