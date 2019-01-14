《經濟通通訊社１４日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）宣布，子公司太保
壽險、太保產險於去年累計原保險業務收入，分別為２０１３﹒４３億元（人民幣．下同）、
１１８６﹒０１億元，共３１９９﹒４４億元，增加近１５％。（ｈｍ）
14/01/2019 08:00
《國企紅籌》太保（０２６０１）去年原保險業務收入增近１５％
《經濟通通訊社１４日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）宣布，子公司太保
壽險、太保產險於去年累計原保險業務收入，分別為２０１３﹒４３億元（人民幣．下同）、
１１８６﹒０１億元，共３１９９﹒４４億元，增加近１５％。（ｈｍ）
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
|專訪11/01/2019
Dr.Ng：樓價回到97才是正常 貿易磋商只屬戲碼
|FOCUS11/01/2019
【FOCUS】人幣狂升收復6.77關 「秘密協議」疑雲再起
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰