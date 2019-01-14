【企業盈喜】康健（０３８８６）料去年虧轉盈，減值虧損大減

《經濟通通訊社１４日專訊》康健（０３８８６）宣布，預期去年由虧轉盈，上年度蝕

７５７０萬元。公司表示由虧轉盈主因為就承兌票據確認之減值虧損大減，及於中國育兒網絡（

０１７３６）證券投資之公平值虧損大跌。惟有關公平值虧損料為８９０萬元。該公司指，正在

對其投資進行減值評估及估值，並可能於期內錄得減值虧損。該股續停牌。（ｈｍ）

