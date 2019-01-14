《經濟通通訊社１４日專訊》辰興（０２２８６）宣布建議以「５供１」形式供股，每股供
股價１﹒５元，較前收市價折讓近６％，集資１﹒５億元，料配發不多於１億股，佔擴大後
１６﹒６７％。
該公司料所得淨額１﹒４７億元，當中約１﹒０４億用作支付晉中辰興匯科貿的未繳註冊資
本，以用於未來投資機會；及２６４５萬將用作一般營運資金。（ｈｍ）
14/01/2019 08:05
辰興（０２２８６）擬５供１，折讓近６％淨籌１﹒４７億元
《經濟通通訊社１４日專訊》辰興（０２２８６）宣布建議以「５供１」形式供股，每股供
股價１﹒５元，較前收市價折讓近６％，集資１﹒５億元，料配發不多於１億股，佔擴大後
１６﹒６７％。
該公司料所得淨額１﹒４７億元，當中約１﹒０４億用作支付晉中辰興匯科貿的未繳註冊資
本，以用於未來投資機會；及２６４５萬將用作一般營運資金。（ｈｍ）
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