辰興（０２２８６）擬５供１，折讓近６％淨籌１﹒４７億元

《經濟通通訊社１４日專訊》辰興（０２２８６）宣布建議以「５供１」形式供股，每股供

股價１﹒５元，較前收市價折讓近６％，集資１﹒５億元，料配發不多於１億股，佔擴大後

１６﹒６７％。

該公司料所得淨額１﹒４７億元，當中約１﹒０４億用作支付晉中辰興匯科貿的未繳註冊資

本，以用於未來投資機會；及２６４５萬將用作一般營運資金。（ｈｍ）

