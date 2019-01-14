《日入而息》上月中國出口跌４﹒４％遠遜預期，港府重申無意減辣

《今天重點》﹡中國１２月以人幣計出口升０﹒２％，進口跌３﹒１％；上月美元計出口跌

４﹒４％遠遜預期，進口跌７﹒６％

﹡陳茂波稱香港不會實行保護主義，擬推新企業拯救程序；無準備放寬「辣招

」，今年香港經濟增長放慢

﹡劉怡翔稱「減辣」及放寬按揭仍言之尚早



《即日市況》﹡港股終止六連升，全日跌３６８點報２６２９８，失百天線



《深滬股市》﹡進出口數據糟糕滬指收跌０﹒７％，降準明首階段生效



《美元匯價》﹡國會很大機會否決脫歐方案，料遏抑英鎊走勢；歐元最新報１﹒１４５６╱

６０，日圓最新報１０８﹒１０╱１３



《公司業績》﹡Ｍｅｇａ Ｅｘｐｏ（０１３６９）派末期股息每股１港仙

﹡山東新華製藥（００７１９）去年淨利潤升１９﹒９％

﹡長春高新料全年淨利最多增六成，因子公司收入增



《公司資訊》﹡ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）主業不受ＨＭＶ零售清盤影響

﹡ＴＳＣ（００２０６）擬出售泵類產品予招商局重工，涉資８４９萬元

﹡天瑞汽車內飾（０６１６２）公開發售超購６倍，一手中籤率２５％

﹡微盟（０２０１３）公開發售認購不足，下限定價

﹡芭迪貝伊（０８２９７）以３２６４萬購本港非手術醫學美術美容業務

﹡前進控股（０１４９９）任煜男稱私募市場轉冷，科技初創或現倒閉潮

﹡星美（００１９８）擬債換股引白武士救亡，傳中資企業及券商參與

﹡港鐵（０００６６）一名高鐵外籍乘客出現疑似中東呼吸綜合症徵狀

﹡歌禮製藥（０１６７２）獲授予乙肝藥大中華區獨家開發權

﹡德昌電機（００１７９）首三季營業額增４％至２４﹒４億美元

﹡歐舒丹（００９７３）收購英美美容產品銷售業務，涉資逾７０億元

﹡阿里影業（０１０６０）與華夏電影及ＳＴＸ娛樂聯合出品動畫電影《醜娃

娃》

﹡成都高速（０１７８５）公開發售認購不足

﹡莊皇集團（０８５０１）獲授毛坯房裝潢項目，合約金額５３４０萬元

﹡通達集團（００６９８）訂立５億元非循環貸款融資協議

﹡煤氣（００００３）委任鄭慕智為獨立非執行董事

﹡周大福（０１９２９）第三財季中國及港澳同店銷售由升轉跌，分別跌７％

及６％

﹡中國能源建設（０３９９６）簽訂江門項目工程承包合同，合同金額

３１﹒５億元人民幣



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）正在與相關運營商進行５Ｇ合作及測試

﹡平保（０２３１８）領投Ａｉｒｄｏｃ，推動ＡＩ醫療技術應用

﹡新華保險（０１３３６）去年保費收入升１２％

﹡國壽（０２６２８）獲准發行３５０億元人民幣可贖回資本補充債券；國壽

去年保費收入升４﹒７％至５３６２億元人民幣

﹡南航（０１０５５）上月客運運力升１１％，載客人數升７％

﹡中冶（０１６１８）去年新簽合同金額按年增１０％至６６５７億元人民幣



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）第四季主品牌零售額按年持平

﹡騰訊（００７００）將於三亞設立區域總部，與阿里合作探索「智能警務」

﹡旭輝控股（００８８４）全年合同銷售額升４６﹒２％

﹡啟迪國際（００８７２）折讓１４％配股及發換股債籌最多６﹒２８億

﹡金地商置（００５３５）１２月合約銷售總額升６４％，去年全年升８％

﹡億達中國（０３６３９）１２月合約銷售金額跌３２％至８﹒６億元人民幣



《中國要聞》﹡中國１２月大豆進口大減４０％，受加徵關稅影響

﹡中國去年對美國出口增１１﹒３％，貿易順差１２年高

﹡海關表示去年中美順差擴大１４﹒７％是經濟互補性體現；中俄貿易去年同

比增長２７％，突破千億美元；去年第四季外貿增速放緩因基數高，今年續

放緩

﹡甘肅省首現疫情，另江蘇泗陽兩豬場逾千生豬發病死亡

﹡華為加拿大高級副總裁上周五宣布離職，沒說明原因

﹡深圳成立破產法庭，可管轄跨境破產案件

﹡通信院表示互聯網資本市場活躍度大幅下滑，監管趨嚴

﹡報道指中國電信「翼支付」引入４家戰略投資人

﹡權健公司實際控制人束昱輝等１６人遭批准逮捕

﹡中國去年對北韓出口降３３﹒３％，進口降８８％

﹡中汽協表示去年汽車銷量為自１９９０年來首次年度下滑；中汽協料今年中

國汽車銷量２８１０萬輛，基本持平

﹡內地去年煤炭進口創四年高，上月進口按年銳減５５％

﹡海關總署表示去年天然氣進口增３２％，原油進口增一成

﹡洛娃集團日化業務遭凍結百萬資產，此前集團債券違約

﹡人行表示將廣西建成面向東盟金融開放門戶

﹡人社部表示去年末城鎮登記失業率３﹒８％，近幾年新低

﹡北京去年ＧＤＰ增６﹒６％，今年實施促消費提升計劃

﹡李克強稱小微企業減稅主要為支撐就業

﹡閻慶民稱加強私募基金專業化投資管理能力建設

﹡外匯局表示ＱＦＩＩ額度增至三千億美元，滿足境外需求

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡外交部表示遭拘留的前加拿大外交官不享有外交豁免權

﹡商務部表示上月美元計ＦＤＩ增２３％，全年創歷史新高

﹡財付通及支付寶向人行上交備付金，套息賺錢成歷史

﹡銀保監發布推進農村商業銀行強化治理及提升服務意見



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報９７０８﹒２２點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱優先目標是維持金融穩定，經濟數據如預期般佳

﹡銀保監王兆星稱全球經濟展望中性，對中國經濟有信心

﹡劉怡翔稱「減辣」及放寬按揭仍言之尚早

﹡取締民族黨上訴聆訊完成，陳浩天指結果將以書面通知

﹡陳浩天到政府總部出席取締民族黨上訴聆訊

﹡乘高鐵抵港外籍男對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應

﹡羅致光稱下月不實施收緊長者綜援年齡資格，幾乎不可能

﹡投資基金公會調查表示投資者不了解ＥＳＧ零售投資產品

﹡金管局表示１２月外匯基金境外資產增加１９０億元

﹡中原料１月樓宇買賣登記約６０００宗，創５個月新高

﹡Ｖｉｓａ委任史美琪為香港及澳門區董事總經理

﹡深股通額度全日流走３﹒８８億元；滬股通額度全日流走１１億元

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