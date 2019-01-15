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即市新聞

15/01/2019 15:34

《外資精點》德銀看淡今年澳門博彩業，料全年中場博彩收入跌１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》德意志銀行發表研究報告指，料澳門博彩收入由去年１４％高
增長降至今年出現收縮，市場開始認同該行觀點。今年澳門博彩業有四個不明朗因素，包括
ＶＩＰ業務收縮幅度、中場業務是否有抗跌力，能否保持高單位數增長，於博彩業下降周期內市
場競爭會否令毛利維持持平，以及監管政策是否為市場帶來支持，市場同意德銀料今年ＶＩＰ博
彩收入可能跌１０％，中場業務博彩收入料由去年１８％增長轉為今年出現下跌１％，主要是由
於玩家支出減少。德銀相信今年第一季澳門博彩收入放緩趨勢由ＶＩＰ放緩（第二期發展）進入
中場業務放緩（第三期發展）。
　　德銀看好新濠博亞及美高梅中國（０２２８２），其投資評級分別為「買入」及「持有」，
美高梅中國目標價微升至１２﹒４元。
　　德銀建議離開周期性濠賭股，包括給予銀娛（０００２７）「沽售」，金沙中國
（０１９２８）亦為「沽售」，澳博（００８８０）亦為「沽售」評級。（ｃｙ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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