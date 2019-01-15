《外圍焦點》英國議會投票表決退歐協議，美國公布生產者物價指數

《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲股市攀升，因內地擬減稅以刺激增長，利好內地及本港股

市。市場觀望英國議會投票表決退歐協議。

港股方面，恆生指數收市報２６８３０，升５３１點或２％，成交近８９０億元。



＊明晨，英國議會投票表決退歐協議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：００ａｍ，英國議會投票表決退歐協議。

明晨３：００ａｍ，西班牙央行總裁埃爾南德斯德科斯發表關於西班牙經濟的講話。

１２：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利就地區經濟發表講話。

２：１５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加普萊諾商會年會前的問答環節。

１：３０ａｍ，巴西央行總裁戈德法恩就新興市場央行發表講話。２：００ａｍ，美國堪薩

斯城聯邦儲備銀行總裁喬治就經濟和貨幣政策前景發表講話。

１２：００ａｍ，美國能源資料協會（ＥＩＡ）發布一周全國石油庫存與產出數據（原為周

三公布，因聖誕假期推遲）。

稍後６：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉出席歐洲議會全體會議，紀念歐元問世２０周年。

１１：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在歐洲議會發表講話，並回答議員們關於央行２０１７年

年度報告的問題。９：３０ｐｍ，費城聯儲公布月度非製造業展望調查歷史數據修正。



＊歐元區公布１１月貿易收支＊



在數據方面，６：００ｐｍ，歐元區公布１１月貿易收支（經季節調整），料貿盈由１２５

億歐元升上１２６億歐元。７：００ｐｍ，巴西公布１１月零售銷售，月率料由下滑０﹒４％升

上１％；年率料由１﹒９％升上２﹒２％。



＊美國公布１２月生產者物價指數＊



９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物價指數，月率料由０﹒１％降至－０﹒１％；年率

料維持於２﹒５％。１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由１０﹒９上降至１０。

１０：００ｐｍ，加拿大公布１２月成屋銷售，月率跌幅料由２﹒３％收窄至１％。（ｈｏ）

