《外圍焦點》英國議會投票表決退歐協議，美國公布生產者物價指數

《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲股市攀升，因內地擬減稅以刺激增長，利好內地及本港股
市。市場觀望英國議會投票表決退歐協議。
港股方面，恆生指數收市報２６８３０，升５３１點或２％，成交近８９０億元。
＊明晨，英國議會投票表決退歐協議＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：００ａｍ，英國議會投票表決退歐協議。
明晨３：００ａｍ，西班牙央行總裁埃爾南德斯德科斯發表關於西班牙經濟的講話。
１２：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利就地區經濟發表講話。
２：１５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加普萊諾商會年會前的問答環節。
１：３０ａｍ，巴西央行總裁戈德法恩就新興市場央行發表講話。２：００ａｍ，美國堪薩
斯城聯邦儲備銀行總裁喬治就經濟和貨幣政策前景發表講話。
１２：００ａｍ，美國能源資料協會（ＥＩＡ）發布一周全國石油庫存與產出數據（原為周
三公布，因聖誕假期推遲）。
稍後６：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉出席歐洲議會全體會議，紀念歐元問世２０周年。
１１：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在歐洲議會發表講話，並回答議員們關於央行２０１７年
年度報告的問題。９：３０ｐｍ，費城聯儲公布月度非製造業展望調查歷史數據修正。
＊歐元區公布１１月貿易收支＊
在數據方面，６：００ｐｍ，歐元區公布１１月貿易收支（經季節調整），料貿盈由１２５
億歐元升上１２６億歐元。７：００ｐｍ，巴西公布１１月零售銷售，月率料由下滑０﹒４％升
上１％；年率料由１﹒９％升上２﹒２％。
＊美國公布１２月生產者物價指數＊
９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物價指數，月率料由０﹒１％降至－０﹒１％；年率
料維持於２﹒５％。１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由１０﹒９上降至１０。
１０：００ｐｍ，加拿大公布１２月成屋銷售，月率跌幅料由２﹒３％收窄至１％。（ｈｏ）