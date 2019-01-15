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即市新聞

15/01/2019 07:59

《盤前攻略》英美政治局面難拆，料港股今早高開逾百點後倒跌

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國多間上市公司開始公布財報，打響頭砲的花旗集團宣布業
績不符預期，而摩通、富國、高盛等大企業將會陸續公布，加上美國政府停擺進入第２４日，新
紀錄已經引發起金融市場恐慌，美股回落，藥廠默沙東跌逾２％，而蘋果亦跌１﹒５％。道指最
終收報２３９０９點，跌８６點或０﹒３６％。納指收報６９０５點，跌６５點或０﹒９４％。
標普５００指數收報２５８２點，跌１３點或０﹒５３％。
　
＊夜期ＡＤＲ略見反彈＊

　　港股夜期收報２６４６１點，升１５９點，高水１６３點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升９８點，報２６３９６點。預託證券普遍造好，騰訊升０﹒７６％，
折合港元報３２４﹒２３元。匯控跌０﹒４２％，折合港元報６４﹒２８元。中移動升
０﹒１７％，折合港元報８０﹒１９元。友邦升０﹒９３％，折合港元報６７﹒７２元。長和升
０﹒２３％，折合港元報７６﹒６３。中行升０﹒５２％，折合港元報３﹒４元。國壽升
０﹒６４％，折合港元報１６﹒９９元。中聯通升１﹒１２％，折合港元報８﹒４２元。中海油
升０﹒２７％，折合港元報１２﹒２２元。中石化升０﹒２６％，折合港元報６﹒０６元。中石
油跌０﹒０４％，折合港元報４﹒９元。
　
＊美股走弱或拖累港股，料恆指高開逾百點倒頭下挫＊
　
　　美股政府連日停擺，加上英國脫歐等政治事件，將會成為環球股市負面因素，有「黑期」之
稱的星加坡ＨＳ５０指數現報２６３９４點，升１５４點。預料今早港股或高開逾１００點，惟
大市走勢疲弱，上週累積升幅容易被蒸發，因此倒頭向下機會頗大，預料本周港股再試二萬六關
口，手持正股投資者或可開淡作對衝，而美國ＣＰＩ指數、富國銀行業績將會影響美股表現，投
資者亦可多加留意。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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