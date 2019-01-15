《經濟通通訊社１５日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解
決方案提供商微盟集團（０２０１３）首掛開３﹒１０元，較招股價２﹒８元高出１０﹒７％，
暫成交達８０４﹒８萬股，涉資２３９８﹒５萬元。
不計手續費，每手１０００股，賺３００元。（ｔｔ）
15/01/2019 09:22
《新股掛牌》微盟（２０１３）首掛開３﹒１元，高招股價近１１％
《經濟通通訊社１５日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解
決方案提供商微盟集團（０２０１３）首掛開３﹒１０元，較招股價２﹒８元高出１０﹒７％，
暫成交達８０４﹒８萬股，涉資２３９８﹒５萬元。
不計手續費，每手１０００股，賺３００元。（ｔｔ）
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