《新股掛牌》微盟（２０１３）首掛開３﹒１元，高招股價近１１％

《經濟通通訊社１５日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解

決方案提供商微盟集團（０２０１３）首掛開３﹒１０元，較招股價２﹒８元高出１０﹒７％，

暫成交達８０４﹒８萬股，涉資２３９８﹒５萬元。

不計手續費，每手１０００股，賺３００元。（ｔｔ）

