發改委指出要實施減稅降費，港股升幅擴至３６１點報２６６５９

《經濟通通訊社１５日專訊》港股昨日結束連漲六日的走勢兼回吐３６８點後，今早高開

２２０點，報２６５１８點，重上百天線（２６３９６點），未幾國家發改委指出，要強化逆周

期調節，並實施減稅降費，帶動港股氣氛轉好，騰訊（００７００）、中移動（００９４１）及

友邦（０１２９９）等重磅股漲約２％，港股升幅擴至３６１點，報２６６５９點。

國企指數報１０４４３，上升１５０點或上升１﹒４７％。

上證綜指報２５４４，上升８點或上升０﹒３５％，成交４１４﹒６４億元人民幣。

深成指報７４３２，上升２２點或上升０﹒３１％，成交２５８﹒７０億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒０５元 上升０﹒７７％

港交所 （００３８８） ２３４﹒８０元 上升０﹒６９％

騰訊控股（００７００） ３２７﹒６０元 上升１﹒８０％

建設銀行（００９３９） ６﹒５５元 上升０﹒９２％

中國移動（００９４１） ８１﹒６０元 上升１﹒９４％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒５０元 上升２﹒０９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６８元 上升０﹒８９％

中國平安（０２３１８） ７０﹒２５元 上升１﹒８９％

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