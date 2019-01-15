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即市新聞

15/01/2019 10:24

發改委指出要實施減稅降費，港股升幅擴至３６１點報２６６５９

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港股昨日結束連漲六日的走勢兼回吐３６８點後，今早高開
２２０點，報２６５１８點，重上百天線（２６３９６點），未幾國家發改委指出，要強化逆周
期調節，並實施減稅降費，帶動港股氣氛轉好，騰訊（００７００）、中移動（００９４１）及
友邦（０１２９９）等重磅股漲約２％，港股升幅擴至３６１點，報２６６５９點。
　　國企指數報１０４４３，上升１５０點或上升１﹒４７％。
　　上證綜指報２５４４，上升８點或上升０﹒３５％，成交４１４﹒６４億元人民幣。
　　深成指報７４３２，上升２２點或上升０﹒３１％，成交２５８﹒７０億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　６５﹒０５元　　　上升０﹒７７％
　　港交所　（００３８８）　２３４﹒８０元　　　上升０﹒６９％
　　騰訊控股（００７００）　３２７﹒６０元　　　上升１﹒８０％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒５５元　　　上升０﹒９２％
　　中國移動（００９４１）　　８１﹒６０元　　　上升１﹒９４％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒５０元　　　上升２﹒０９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６８元　　　上升０﹒８９％
　　中國平安（０２３１８）　　７０﹒２５元　　　上升１﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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