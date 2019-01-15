  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2019 09:24

恒指開報２６５１８點升２２０點，重上百天線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股因停擺問題而低收，但負面情緒未有影響亞洲股市表
現，日經現時升３０多點，港股恆指則高開逾２００點令恆指企穩２６５００關口，雖然國際油
價下挫，但「三桶油」隨市造好，而且高開近３％。另外，國壽（０２６２８）去年全年保費按
年升４﹒７％，刺激股價同樣升近３％。
　　現時，恆生指數開報２６５１８，重上百天線（２６３９４點），升２２０點或升
０﹒８４％，主板成交１９﹒５３億元。國指開報１０３９３點，升１００點或０﹒９８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６４﹒８５元；港交所（００３８８）
升０﹒４３％，報２３４﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒９９％，報３２５元；中移動
（００９４１）升０﹒１２％，報８０﹒１５元；友邦（０１２９９）升１﹒３４％，報
６８元。

　　恆指十大升幅股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　　１２﹒５８元　　　升２﹒９５％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１７﹒３２元　　　升２﹒６１％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒６１元　　　升２﹒０１％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１１﹒９０元　　　升１﹒８８％
　　申洲國際（０２３１３）　　　９１﹒２０元　　　升１﹒６７％

　　長和　　（００００１）　　　７７﹒６０元　　　升１﹒５０％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３５﹒１５元　　　升１﹒４４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒００元　　　升１﹒３４％
　　恆生銀行（０００１１）　　１７５﹒００元　　　升１﹒３３％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３１﹒３０元　　　升１﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/01/2019
文翠珊脫歐協議 下議院今表決
生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金