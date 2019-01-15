恒指開報２６５１８點升２２０點，重上百天線

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股因停擺問題而低收，但負面情緒未有影響亞洲股市表

現，日經現時升３０多點，港股恆指則高開逾２００點令恆指企穩２６５００關口，雖然國際油

價下挫，但「三桶油」隨市造好，而且高開近３％。另外，國壽（０２６２８）去年全年保費按

年升４﹒７％，刺激股價同樣升近３％。

現時，恆生指數開報２６５１８，重上百天線（２６３９４點），升２２０點或升

０﹒８４％，主板成交１９﹒５３億元。國指開報１０３９３點，升１００點或０﹒９８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６４﹒８５元；港交所（００３８８）

升０﹒４３％，報２３４﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒９９％，報３２５元；中移動

（００９４１）升０﹒１２％，報８０﹒１５元；友邦（０１２９９）升１﹒３４％，報

６８元。



恆指十大升幅股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） １２﹒５８元 升２﹒９５％

中國人壽（０２６２８） １７﹒３２元 升２﹒６１％

萬洲國際（００２８８） ６﹒６１元 升２﹒０１％

石藥集團（０１０９３） １１﹒９０元 升１﹒８８％

申洲國際（０２３１３） ９１﹒２０元 升１﹒６７％



長和 （００００１） ７７﹒６０元 升１﹒５０％

金沙中國（０１９２８） ３５﹒１５元 升１﹒４４％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 升１﹒３４％

恆生銀行（０００１１） １７５﹒００元 升１﹒３３％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒３０元 升１﹒２９％

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（ｕｌ）

