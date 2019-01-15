【貿易開戰】特朗普：與中國貿易談判順利，料將達成協議

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普預計，美國將與中國達成貿易協議，強調是北

京希望進行談判，認為目前談判進展順利。

另外特朗普到訪新奧爾良，向農戶承諾將帶來公平的貿易協議，稱將採取有史以來最強硬的

行動，以迎擊中國的不公平貿易行為。（ｍｎ）

