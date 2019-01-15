《經濟通通訊社１５日專訊》花旗第四季扣除一次性稅務相關收益後盈利增長１３﹒５％至
４２億美元，每股盈利為１﹒６１美元，高於市場預期的１﹒５５美元，刺激股價上漲３﹒９５
％。
季內收入意外下跌２％至１７１億美，因去年金融市場劇烈波動，損害固定收益交易業務。
花旗表示，今年貸款業務創造的收入將較去增加２０億美元，因美國經濟保持強勁以及全球
經濟情況不錯，而目前中國經濟放緩並未損害花旗的營運。（ｍｎ）
15/01/2019 08:43
《外企動向》花旗第四季多賺１４％勝預期，股價升近４％
《經濟通通訊社１５日專訊》花旗第四季扣除一次性稅務相關收益後盈利增長１３﹒５％至
４２億美元，每股盈利為１﹒６１美元，高於市場預期的１﹒５５美元，刺激股價上漲３﹒９５
％。
季內收入意外下跌２％至１７１億美，因去年金融市場劇烈波動，損害固定收益交易業務。
花旗表示，今年貸款業務創造的收入將較去增加２０億美元，因美國經濟保持強勁以及全球
經濟情況不錯，而目前中國經濟放緩並未損害花旗的營運。（ｍｎ）
|國際動態15/01/2019
文翠珊脫歐協議 下議院今表決
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰