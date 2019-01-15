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15/01/2019 08:43

《外企動向》花旗第四季多賺１４％勝預期，股價升近４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》花旗第四季扣除一次性稅務相關收益後盈利增長１３﹒５％至
４２億美元，每股盈利為１﹒６１美元，高於市場預期的１﹒５５美元，刺激股價上漲３﹒９５
％。
　　季內收入意外下跌２％至１７１億美，因去年金融市場劇烈波動，損害固定收益交易業務。
　　花旗表示，今年貸款業務創造的收入將較去增加２０億美元，因美國經濟保持強勁以及全球
經濟情況不錯，而目前中國經濟放緩並未損害花旗的營運。（ｍｎ）

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