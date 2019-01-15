《外地經濟》聯儲局副主席：對加息保持耐心，美國經濟勢頭仍良好

《經濟通通訊社１５日專訊》聯儲局副主席克拉里達表示，自去年１２月以來市場有很多不

明朗因素，一些全球經濟數據正在走弱，聯儲局對加息非常有耐性，強調聯儲局的靈活性不僅針

對利率，還延續到目前正在進行的資產負債表縮減計劃。

雖然克拉里達承認全球經濟增長已經放緩，但他表示，目前看來情況並不嚴重，美國經濟在

今年初勢頭仍然良好，沒有看到經濟衰退即將來臨的跡象。（ｍｎ）

