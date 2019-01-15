【朝鮮局勢】南韓國防白皮書多年以來首次不再視北韓為敵人

《經濟通通訊社１５日專訊》南韓國防部白皮書放棄將北韓表述成為敵人述，這是２０１０

年以來首次。

白皮書仍將北韓的大規模殺傷性武器視為威脅，但不再將北韓的軍事挑釁或網絡攻擊描述為

對南韓安全的主要威脅。

該報告列出南韓未來兩年的國防及安全目標，並表示任何威脅該國獨立或領土的勢力都將被

視為敵人。（ｍｎ）

