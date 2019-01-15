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15/01/2019 13:57

【朝鮮局勢】南韓國防白皮書多年以來首次不再視北韓為敵人

　　《經濟通通訊社１５日專訊》南韓國防部白皮書放棄將北韓表述成為敵人述，這是２０１０
年以來首次。
　　白皮書仍將北韓的大規模殺傷性武器視為威脅，但不再將北韓的軍事挑釁或網絡攻擊描述為
對南韓安全的主要威脅。
　　該報告列出南韓未來兩年的國防及安全目標，並表示任何威脅該國獨立或領土的勢力都將被
視為敵人。（ｍｎ）

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