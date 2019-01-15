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即市新聞

15/01/2019 09:28

【新股上市】科培教育（１８９０）今起招股，入場費約５４５４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》民辦高等教育營辦商中國科培教育集團（１８９０）公布招股
詳情，是次全球發售約３﹒５３億股，香港發售約１０％，餘下約９０％國際配售，另有１５％
超額配股權。招股價範圍為２﹒０８元至２﹒７元，集資約７﹒３５億至９﹒５４億元。每手
２０００股，入場費為５４５４﹒４２元，聯席保薦人為花旗及建銀國際。
　　科培教育將自今日起至周五（１８日）中午招股，１８日定價，１月２５日在聯交所掛牌。
　　若按中間價每股２﹒３９元計算，集資淨額約７﹒５７億元，其中約４４﹒９％預期將用於
收購其他學校；約３７﹒６％用於擴充現有學校；約７﹒５％用於償還自第三方金融機構取得的
貸款；約１０％用作其營運資金及一般公司用途。
　　據招股書顯示，集團於廣東肇慶開辦了兩所學校，包括廣東理工學院及肇慶學校，截至
２０１８年９月３０日學生總數為４５１１８名。集團收益由２０１５的２﹒５６億元人民幣，
增至２０１７年４﹒５５億元人民幣；截至２０１７年及２０１８年８月３１日止八個月，集團
的收益由２﹒２８億元人民幣增至２﹒８４億元人民幣。
　　基石投資者方面，集團已經與深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業，以及Ｃｈｉｎａ　
Ｏｒｉｅｎｔ　Ｍｕｌｔｉ－Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ訂立基石投資者協議
，前者同意認購８０００萬股，後者同意認購４５０萬美元發售股份。股份禁售期為六個月。（
ｕｌ）

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