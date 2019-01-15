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15/01/2019 16:03

【新股掛牌】微盟集團（２０１３）高收近５％，每手賺１３０元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解決
方案提供商微盟集團（０２０１３）首掛開３﹒１０元，較招股價２﹒８元高出１０﹒７％，隨
後一度高見３﹒４２元，低見２﹒８３元，收市報２﹒９３元，升０﹒１３元或４﹒６４％，成
交量５９８５﹒９１萬股，涉資１﹒８３億元。
　　不計手續費，每手１０００股，賺１３０元。（ｕｌ）

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