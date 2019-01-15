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15/01/2019 09:31

《中資異動》比亞迪昨急挫近７％後，現反彈約３％暫最佳國指股

　　《經濟通通訊社１５日專訊》比亞迪股份（０１２１１）Ｈ股昨日急挫６﹒６％後，現價反
彈２﹒５９％，報４５﹒５元，暫升幅最大國指成份股；成交約２０萬股，涉資９２３萬元。
　　Ａ股（深：００２５９４）現價４８元人民幣，跌１﹒６４％，成交９４５萬元人民幣，涉
及２０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２２﹒４８％。
　　現時，恆生指數報２６４９３，上升１９４點或上升０﹒７４％，主板成交２９﹒９１億元
。國企指數報１０３７６，上升８４點或上升０﹒８２％。
　　上證綜指報２５３４﹒８０，下跌０﹒９６點或下跌０﹒０４％，成交３３﹒７８億元人民
幣。深成指報７３９７，下跌１２點或下跌０﹒１６％，成交１６﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒０２元　　　上升２﹒４２％
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒３０元　　　上升１﹒６９％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒５７元　　　上升２﹒４４％
　　華晨中國（０１１１４）　　　６﹒４６元　　　下跌０﹒１５％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒０１元　　　無升跌
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒６０元　　　上升１﹒１０％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒１８元　　　上升０﹒２５％
　　長城汽車（０２３３３）　　　４﹒８６元　　　上升１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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