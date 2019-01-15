《中資異動》比亞迪昨急挫近７％後，現反彈約３％暫最佳國指股

《經濟通通訊社１５日專訊》比亞迪股份（０１２１１）Ｈ股昨日急挫６﹒６％後，現價反

彈２﹒５９％，報４５﹒５元，暫升幅最大國指成份股；成交約２０萬股，涉資９２３萬元。

Ａ股（深：００２５９４）現價４８元人民幣，跌１﹒６４％，成交９４５萬元人民幣，涉

及２０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２２﹒４８％。

現時，恆生指數報２６４９３，上升１９４點或上升０﹒７４％，主板成交２９﹒９１億元

。國企指數報１０３７６，上升８４點或上升０﹒８２％。

上證綜指報２５３４﹒８０，下跌０﹒９６點或下跌０﹒０４％，成交３３﹒７８億元人民

幣。深成指報７３９７，下跌１２點或下跌０﹒１６％，成交１６﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １１﹒０２元 上升２﹒４２％

五菱汽車（００３０５） ０﹒３０元 上升１﹒６９％

東風集團（００４８９） ７﹒５７元 上升２﹒４４％

華晨中國（０１１１４） ６﹒４６元 下跌０﹒１５％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒０１元 無升跌

北京汽車（０１９５８） ４﹒６０元 上升１﹒１０％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒１８元 上升０﹒２５％

長城汽車（０２３３３） ４﹒８６元 上升１﹒０４％

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