《異動股》國際油價反彈，三桶油上漲，中海油（８８３）升逾２％

《經濟通通訊社１５日專訊》國際油價隔晚跌逾２％後現時反彈，刺激「三桶油」股價造好

，其中與油價較敏感的中海油（００８８３）升幅最大，現報１２﹒５２元，升２﹒４５％，盤

中高見１２﹒５８元，暫成交達３８６萬股，涉資４８２５萬元。

另外，中石化（００３８６）報６﹒０９元，升０﹒８３％，暫成交達４２６萬股，涉資

２５８６萬元。中石油（００８５７）報４﹒９６元，升１﹒２２％，暫成交５７０萬股，涉資

２８０１萬元。

隔晚受中國進出口數據疲弱影響，引發投資者對全球經濟放緩的憂慮，油價曾跌逾２％，惟

現時，布蘭特３月原油期貨升０﹒６４％，收報每桶５９﹒６３美元。美國２月原油期貨升

１﹒０３％，收報每桶５１﹒０３美元。

與此同時，恆生指數報２６４９０，升１９２點，主板成交２９﹒７８億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） １２﹒５２元 升２﹒４５％

中石油（００８５７） ４﹒９６元 升１﹒２２％

中石化（００３８６） ６﹒０９元 升０﹒８３％

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（ｓｃ）

