  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2019 09:34

《異動股》國際油價反彈，三桶油上漲，中海油（８８３）升逾２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國際油價隔晚跌逾２％後現時反彈，刺激「三桶油」股價造好
，其中與油價較敏感的中海油（００８８３）升幅最大，現報１２﹒５２元，升２﹒４５％，盤
中高見１２﹒５８元，暫成交達３８６萬股，涉資４８２５萬元。
　　另外，中石化（００３８６）報６﹒０９元，升０﹒８３％，暫成交達４２６萬股，涉資
２５８６萬元。中石油（００８５７）報４﹒９６元，升１﹒２２％，暫成交５７０萬股，涉資
２８０１萬元。
　　隔晚受中國進出口數據疲弱影響，引發投資者對全球經濟放緩的憂慮，油價曾跌逾２％，惟
現時，布蘭特３月原油期貨升０﹒６４％，收報每桶５９﹒６３美元。美國２月原油期貨升
１﹒０３％，收報每桶５１﹒０３美元。
　　與此同時，恆生指數報２６４９０，升１９２點，主板成交２９﹒７８億元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　１２﹒５２元　　　升２﹒４５％
　　中石油（００８５７）　　　４﹒９６元　　　升１﹒２２％
　　中石化（００３８６）　　　６﹒０９元　　　升０﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/01/2019
文翠珊脫歐協議 下議院今表決
生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金