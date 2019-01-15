【駐京專電】財政部：去年全年減稅降費規模約１﹒３萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部部長助理許宏才在發布會表示，減

稅降費政策措施對激發市場活力、降低企業負擔發揮了重要作用，全年減稅降費規模約１﹒３萬

億元（人民幣．下同）。

就２０１８年減稅降費有關情況，他表示，一是深化增值稅改革，降低部分行業增值稅稅率

、統一增值稅小規模納稅人標準、對部分行業實行期末留抵退稅。

二是實施個人所得稅改革，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度，實施每月５０００元

的基本減除費用標準和新的稅率表。

三是出台一系列支持小微企業發展的優惠政策。比如，將減半徵收企業所得稅的小型微利企

業年應納稅所得額上限由５０萬元提高到１００萬元，將小微企業和個體工商戶貸款利息收入免

徵增值稅單戶投信額度上限提高至１０００萬元。

四是支持科技研發創新。將企業研發費用加計扣除比例提高到７５％的政策由科技型中小企

業擴大到所有企業，將創業投資企業、天使投資個人有關稅收優惠政策試點範圍推廣至全國將科

技型中小企業虧損結轉年限由５年延長至１０年等。

五是兩次提高部分產品出口退稅率，降低關稅總水準，對進口包括抗癌藥在內的絕大多數藥

品實施零關稅，減按３％徵收抗癌藥品進口環節增值稅等，中國關稅總水準由２０１７年的

９．８％降至７．５％。

六是清理行政事業性收費和政府性基金，以及社會保險費、工程建設領堿保證金、經營服務

性收費等。

