《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人行副行長朱鶴新在發布會表示，貨幣政
策穩健並不意味著一成不變，要保持鬆緊適度，根據形勢變化體現貨幣政策的靈活、前瞻性；不
能搞大水漫灌，要保持宏觀槓桿的基本穩定。
朱鶴新又指，中國在穩定匯率方面是有信心的，降準有效支持實體經濟，從而有利於人民幣
匯率穩定。
15/01/2019 11:02
【駐京專電】人行朱鶴新：貨幣政策穩健並不意味著一成不變
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人行副行長朱鶴新在發布會表示，貨幣政
策穩健並不意味著一成不變，要保持鬆緊適度，根據形勢變化體現貨幣政策的靈活、前瞻性；不
能搞大水漫灌，要保持宏觀槓桿的基本穩定。
朱鶴新又指，中國在穩定匯率方面是有信心的，降準有效支持實體經濟，從而有利於人民幣
匯率穩定。
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