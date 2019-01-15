【駐京專電】人行朱鶴新：貨幣政策穩健並不意味著一成不變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人行副行長朱鶴新在發布會表示，貨幣政

策穩健並不意味著一成不變，要保持鬆緊適度，根據形勢變化體現貨幣政策的靈活、前瞻性；不

能搞大水漫灌，要保持宏觀槓桿的基本穩定。

朱鶴新又指，中國在穩定匯率方面是有信心的，降準有效支持實體經濟，從而有利於人民幣

匯率穩定。

