【駐京專電】財政部：政府今年一般性支出要壓減５％以上

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部部長助理許宏才表示，２０１９年

政府要過緊日子，一般性支出要壓減５％以上他指出，該保的支出必須保障好，要增加對脫貧攻

堅、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域投入；該減的支出一定要減下來，

政府要過緊日子，要大力壓減一般性支出，嚴控「三公」經費預算，一般性支出要壓減５％以上

，取消低效無效支出。

