《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部部長助理許宏才表示，２０１９年
政府要過緊日子，一般性支出要壓減５％以上他指出，該保的支出必須保障好，要增加對脫貧攻
堅、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域投入；該減的支出一定要減下來，
政府要過緊日子，要大力壓減一般性支出，嚴控「三公」經費預算，一般性支出要壓減５％以上
，取消低效無效支出。
15/01/2019 11:07
【駐京專電】財政部：政府今年一般性支出要壓減５％以上
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部部長助理許宏才表示，２０１９年
政府要過緊日子，一般性支出要壓減５％以上他指出，該保的支出必須保障好，要增加對脫貧攻
堅、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域投入；該減的支出一定要減下來，
政府要過緊日子，要大力壓減一般性支出，嚴控「三公」經費預算，一般性支出要壓減５％以上
，取消低效無效支出。
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