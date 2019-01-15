《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部部長助理許宏才表示，增值稅改革
方案仍在測算中，估計會在兩會期間出台。
他並表示，２０１９年將適度增加地方政府一般債務規模，但增加地方政府專項債規模並不
意味著放寬債務管理；嚴禁地方政府變相舉債。較大幅度增加專項債規模，具體規模要等全國人
大審議通過後確定，待全國人大通過後，財政部會把地方政府專項債數額下達給地方，爭取今年
９月底前各地完成地方專項債的發行。
15/01/2019 11:31
【駐京專電】財政部：增值稅改革方案估計兩會期間出台
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部部長助理許宏才表示，增值稅改革
方案仍在測算中，估計會在兩會期間出台。
他並表示，２０１９年將適度增加地方政府一般債務規模，但增加地方政府專項債規模並不
意味著放寬債務管理；嚴禁地方政府變相舉債。較大幅度增加專項債規模，具體規模要等全國人
大審議通過後確定，待全國人大通過後，財政部會把地方政府專項債數額下達給地方，爭取今年
９月底前各地完成地方專項債的發行。
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