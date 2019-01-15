【樓市轉勢】高力料今年樓價下調３﹒８％，土地供應短缺持續

《經濟通通訊社１５日專訊》高力國際香港估價及諮詢服務高級董事鄭亥延在記者會表示

，香港樓價自２０１８年８月開始回落，料今年上半年持續，他預期發展商會繼續在第一季以高

達１５％的折扣優惠吸引買家，由於現時發展商的利潤有１０％至３９％，相信發展商在一手市

場上有足夠減價空間，加上市民對住宅需求強勁，預期減價後會吸引大量買家，料今年下半年住

宅樓價將會回穩。

她指出，在今年上半年一手樓住宅市場有１５％的價格調整，而二手住宅市場則有約１０％

價格調整，但她相信市場資金仍然充裕，在大量需求支持下半年市場趨向穩定，而下半年整體樓

價會有６％至７％上調，全年樓價下調３﹒８％。不過，由於未有短期措施解決土地短缺問題，

料樓價中期內仍處於高位，若政府放寬按揭成數，二手市場的資金流動性將會增加，將有更多家

庭能負擔。

該公司預期，香港住宅市場價格全年下跌３﹒８％，租金則下跌２％，而豪宅市場的價格則

下跌２％，租金則下跌０﹒９％；一線街舖的價格下跌１０％，而租金則上升１﹒７％。集團認

為，雖然受中美貿易戰、美國加息及美國聯儲局「縮表」的影響，會持續影響市場氣氛，但相信

住宅市場價格在下半年將會逐漸恢復。（ｊｏ）

