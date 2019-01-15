《午市前瞻》人幣抽升恒指短期上望２７２００點，地產股可留意

《經濟通通訊社１５日專訊》港股昨日急跌３６８點後，今早高開２２０點報２６５１８點

其後升幅雖一度收窄至１２９點，半日低見２６４２７點，但其後發改委表示，宏觀政策將強化

逆周期調節，並開始實施減稅降費，市場憧憬中央即將推出刺激經濟措施，帶動港股由跌轉升，

最多走高５４０點，高見２６８３８點，最終午收２６７４６點，升４４８點或１﹒７０％，收

復百天線（約２６３９７點）。成交金額４９６﹒１５億元。

國指報１０４７８，升１﹒８０％或升１８５點。上證報２５６０，升２４點或升

０﹒９６％，成交７０４﹒９７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒０１％，報６５﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒８６％，報２３５﹒２元；騰訊（００７００）升２﹒１１％，報３２８﹒６元；友邦

（０１２９９）升２﹒８３％，報６９元。

瑞聲（０２０１８）升４﹒８２％，報４７﹒８５元，為半日升幅最大藍籌；九置

（０１９９７）及申洲（０２３１３）無升跌，報４８﹒８元及８９﹒７元，為半日表現最差藍

籌。



＊油價反彈油股造好，航空股亦跟隨反彈＊



國際油價隔晚跌逾２％後今見反彈，布蘭特期油於亞洲時段最多漲１﹒４４％，報

５９﹒８４美元；紐約期油最多升１﹒５６％，報５１﹒３美元。「三桶油」獲資金追捧，中海

油（００８８３）升２﹒６２％，報１２﹒５４元；中石油（００８５７）跟升２﹒４５％，報

５﹒０２元；中石化（００３８６）揚１﹒１６％，報６﹒１１元。

油服股同樣向上，中海油服（０２８８３）升５﹒４９％，報７﹒１１元；宏華

（００１９６）跟升３﹒３７％，報０﹒４６元；珠江鋼管（０１９３８）走高３﹒５７％，報

０﹒５８元；中石化煉化（０２３８６）揚４﹒２１％，報７﹒１８元。巨濤海洋油服

（０３３０３）則跌３﹒８％，報０﹒７６元。

航空股未受油價反彈影響隨市上升，南航（０１０５５）窄幅漲０﹒５７％，報５﹒２８元

。國航（００７５３）升１﹒８５％，報７﹒１６元。東航（００６７０）無升跌，報

４﹒５５元。國泰（００２９３）走高１﹒５７％，報１１﹒６４元。



＊汽車股全線走高，中移動創逾兩年新高＊



汽車股全線走高，比亞迪（０１２１１）升２﹒２５％，報４５﹒３５元；吉利（００１７

５）跟升３﹒７２％，報１１﹒１６元；東風（００４８９）走高２﹒９８％，報７﹒６１元；

華晨（０１１１４）揚１﹒８５％，報６﹒５９元；北京汽車（０１９５８）跟升２﹒６４％，

報４﹒６７元；長汽（０２３３３）升２﹒７％，報４﹒９４元。

５Ｇ概念股大幅拉升，中國鐵塔（００７８８）抽高４﹒７６％，報１﹒５４元，為表現最

佳國指成份股；中通服務（００５５２）升３﹒２７％，報７﹒２６元；中電信（００７２８）

跟升３﹒７６％，報４﹒１４元；中聯通（００７６２）走高３﹒８４％，報８﹒６５元；中移

動（００９４１）揚２﹒１９％，報８１﹒８元，盤中高見８２﹒１５元，創逾兩年新高。



＊張智威：恆地可作地產股首選，騰訊短期有催化劑＊



近期港股略見反彈，信誠聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，港股主要受惠於人民幣

升值因素。上年人行強迫人民幣貶值，令中國貨品以「薄利多銷」的形式抵銷美國關稅影響，而

近期人民幣反彈可能意味中美貿易有機會現曙光，而ＡＨ股股份都以人民幣計算資產，意味本港

Ｈ股近期將略為反彈，恆指目前二萬六有明顯支持，短期上望關口２７２００點左右。

個別板塊方面，張智威認為近期地產股可以多加留意，主要因為聯儲局近期「吹鴿風」，甚

至可能出現今年減息的可能性，他認為對本地地產股有利，他首推恆地（０００１２），因為早

年公司購入大量農地，如申請土地轉換作私人發展，盈利將會樂觀，加上公司資產淨值

（ＮＡＶ）有約三至四成，屬抵買股份，雖然該股今日創５個月高位，但他認為現價仍屬區間的

底部，因此現價購入亦不算貴，目標可上望５０元。

另外，騰訊（００７００）近日股價窄幅上落，張智威指近期騰訊遊戲仍在排遊戲版號當中

，因此仍未可看到新遊戲推出，但他認為「有得排好過無得排」，短期內都可算是股價催化劑，

而３００元「鐵底』亦見強硬，有機會上望３４０至３５０元左右。（ｕｌ，ｍｗ）

