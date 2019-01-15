【海航動向】空運牌照局：獲港航財政狀況答覆，促交補充資料

香港航空早前爆出董事跳船、債務緊張，空運牌照局上月要求港航交代其財政狀況。牌照局

昨晚（１４日）發稿表示，已獲港航對其財政狀況的答覆，並在昨日會議審視相關資料。

不過，港航答覆似乎未能釋除牌照局疑慮，牌照局稱，已要求港航進一步解釋及提交補充資

料。

牌照局表示，將繼續根據《空運（航空服務牌照）規例》評估港航的財政狀況，並會留意事

件發展及採取適當跟進行動。《香港經濟日報》

