港府日前公布向合資格人士派發４０００元的關愛共享計劃，下周一（２１日）開放索取申
請表，預算２８０萬人受惠，料動用１１０億元。惟因計劃限制多多，最能受惠者可能是大學生
和社會新鮮人，假設去年全港約３２萬大專生全數申請，便動用了１２﹒８億元。
《香港經濟日報》
15/01/2019 08:23
【補發四千】關愛共享計劃下周開放索取申請表，料２８０萬人受惠
港府日前公布向合資格人士派發４０００元的關愛共享計劃，下周一（２１日）開放索取申
請表，預算２８０萬人受惠，料動用１１０億元。惟因計劃限制多多，最能受惠者可能是大學生
和社會新鮮人，假設去年全港約３２萬大專生全數申請，便動用了１２﹒８億元。
《香港經濟日報》
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