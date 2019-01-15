【補發四千】關愛共享計劃下周開放索取申請表，料２８０萬人受惠

港府日前公布向合資格人士派發４０００元的關愛共享計劃，下周一（２１日）開放索取申

請表，預算２８０萬人受惠，料動用１１０億元。惟因計劃限制多多，最能受惠者可能是大學生

和社會新鮮人，假設去年全港約３２萬大專生全數申請，便動用了１２﹒８億元。

《香港經濟日報》

