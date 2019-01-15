《經濟通通訊社１５日專訊》ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）發盈警，預
料截至１２月底止年度虧損約２２５萬美元，較２０１７年度虧損１４２萬美元有所增加，主要
由於一項非上市投資按公平值計入損益出現未變現虧損所致。（ｃｈ）
15/01/2019 16:40
【企業盈警】ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（７７０）料虧損增
《經濟通通訊社１５日專訊》ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）發盈警，預
料截至１２月底止年度虧損約２２５萬美元，較２０１７年度虧損１４２萬美元有所增加，主要
由於一項非上市投資按公平值計入損益出現未變現虧損所致。（ｃｈ）
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