《經濟通通訊社１５日專訊》國聯證券（０１４５６）發出盈警，預料截至去年１２月底止
年度淨利潤按年大幅下降８７﹒６７％，主要由於國內證券市場出現明顯下跌，導致公司證券經
紀、信用交易及證券投資業務利潤同比大幅下降。（ｃｈ）
15/01/2019 16:42
【企業盈警】國聯證券（１４５６）料去年度淨利潤大跌近８８％
《經濟通通訊社１５日專訊》國聯證券（０１４５６）發出盈警，預料截至去年１２月底止
年度淨利潤按年大幅下降８７﹒６７％，主要由於國內證券市場出現明顯下跌，導致公司證券經
紀、信用交易及證券投資業務利潤同比大幅下降。（ｃｈ）
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